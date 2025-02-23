Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu
Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu büyük bir başarı ile sonuçlandı. 1 kilo 76 gram toz esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilik Açıklama Yaptı
Valilikten yapılan açıklamalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucu ticaretine yönelik yoğun çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Ekipler, kent girişinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Yapılan aramada, otomobilde 1 kilo 76 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman'da durdurulan bir otomobilde 1 kilo 76 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.