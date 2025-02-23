Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 76 gram esrar ele geçirilirken, 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:19
Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu büyük bir başarı ile sonuçlandı. 1 kilo 76 gram toz esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilik Açıklama Yaptı

Valilikten yapılan açıklamalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucu ticaretine yönelik yoğun çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Ekipler, kent girişinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan aramada, otomobilde 1 kilo 76 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da durdurulan bir otomobilde 1 kilo 76 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2...

Batman'da durdurulan bir otomobilde 1 kilo 76 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Yüksekova'da Kardan Dağ Keçisi Heykeli ile Yaban Hayatı Koruma Mesajı
3
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'yı Ziyaret Edecek
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi
5
İstanbul'da Uçurtma Kayağı Keyfi: Çatalca'da Benzersiz Anlar
6
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Üç Milletvekili Partiye Katıldı
7
İstanbul'da 5 Gün Süren Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 47 Santimetreye Ulaştı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi