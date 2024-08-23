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Batman'da Yaban Hayatı Fotokapanlarla İzleniyor

Gercüş ilçesinde kurulan su yalaklarıyla yaban hayatı fotoğraflandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 18:12
Batman'da Yaban Hayatı Fotokapanlarla İzleniyor

Batman'da Yaban Hayatı İzleniyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde, kırsal alanlara yerleştirilen su yalaklarına gelen yaban hayvanları fotokapanlarla görüntülendi.

Su Yalakları ve Yaban Hayvanları

Batman Valiliği, Vali Ekrem Canalp'ın direktifleriyle İl Özel İdaresi tarafından kırsalda "Serçe Parmak Projesi" kapsamında su yalakları kurulduğunu bildirdi. Bu projeyle hayvanların su ihtiyaçları karşılanırken, doğal yaşamın da desteklenmesi amaçlanıyor.

Doğa Koruma Önlemleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlarla, Aydınlık ve Arıca köyü çevresinde su içen yaban hayvanları gözlemlendi. Yapılan açıklamada, tilki ve yabani tavşan gibi türlerin bu alanlarda görüntülendiği ifade edildi.

Serçe Parmak Projesi'nin Önemi

Bu projenin, bölgedeki doğal yaşamı desteklemenin yanı sıra yaban hayvanlarının içme suyu ihtiyacını karşılayarak biyoçeşitliliği artırmasını hedeflediği vurgulandı.

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