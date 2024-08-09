Batman'da Yağlık Ayçiçeği Hasadı Başladı

Batman'da bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı, Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde düzenlenen bir etkinlikle başladı. Geçen yıl yapılan deneme ekimlerinin ardından, bu yıl toplamda 1680 dönüm alanda ayçiçeği ekimi yapıldı.

Vali Canalp'tan Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Vali Ekrem Canalp, geçen yıl ayçiçeği ile ilgili bir çalıştay düzenlediklerini belirtti. Çalıştay sonucunda, Batman'da ayçiçeği ekimi yapılabileceğine karar verildiğini ifade eden Canalp, "2022'de 6 farklı çeşitte ayçiçeği denemesi yaptık ve 2 tohum çeşidinden yüksek verim aldık. Bu nedenle, bu yıl bu iki tohum üzerinden yoğun ekimler gerçekleştirdik," dedi.

Gelecek Planları

Canalp, önümüzdeki yıllarda hem birinci hem de ikinci ürün olarak ayçiçeği ekim alanlarının artmasını beklediğini kaydetti. Ayrıca, Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projeleri üzerinde de sona yaklaşıldığını belirterek, "Önümüzdeki aydan itibaren yatırımcılarımıza arsa tahsisine başlayacağız. Bu, Batman'da üretilen tarımsal ürünlerin nihai ürün haline gelmesi anlamına geliyor. Bölgemiz bu sayede, tarım ve hayvancılıkta hammadde üreticisi olmaktan çıkarak, katma değerli ürünler üreten bir konuma yükselecektir," ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Diğer Konuşmacılar

Etkinlikte, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ile Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş de konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından geleneksel olarak ayçiçeği hasadı yapıldı. Etkinliğe, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, çeşitli kurum amirleri, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Batman’da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Batman'da geçen yıl deneme ekimi yapılan ve verim alınması üzerine bu yıl toplam 1680 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde program düzenlendi.

Batman’da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Batman'da geçen yıl deneme ekimi yapılan ve verim alınması üzerine bu yıl toplam 1680 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde program düzenlendi.

Batman’da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Batman'da geçen yıl deneme ekimi yapılan ve verim alınması üzerine bu yıl toplam 1680 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde program düzenlendi.

Batman’da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Batman'da geçen yıl deneme ekimi yapılan ve verim alınması üzerine bu yıl toplam 1680 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde program düzenlendi.

Batman’da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Batman'da geçen yıl deneme ekimi yapılan ve verim alınması üzerine bu yıl toplam 1680 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde program düzenlendi.

Batman’da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Batman'da geçen yıl deneme ekimi yapılan ve verim alınması üzerine bu yıl toplam 1680 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde program düzenlendi.

Batman’da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Batman'da geçen yıl deneme ekimi yapılan ve verim alınması üzerine bu yıl toplam 1680 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde program düzenlendi.

Batman’da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Batman'da geçen yıl deneme ekimi yapılan ve verim alınması üzerine bu yıl toplam 1680 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde program düzenlendi.

Batman’da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Batman'da geçen yıl deneme ekimi yapılan ve verim alınması üzerine bu yıl toplam 1680 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde program düzenlendi.

Batman’da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Batman'da geçen yıl deneme ekimi yapılan ve verim alınması üzerine bu yıl toplam 1680 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde program düzenlendi.

Batman’da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Batman'da geçen yıl deneme ekimi yapılan ve verim alınması üzerine bu yıl toplam 1680 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde program düzenlendi.

Batman’da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Batman'da geçen yıl deneme ekimi yapılan ve verim alınması üzerine bu yıl toplam 1680 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde program düzenlendi.

Batman’da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Batman'da geçen yıl deneme ekimi yapılan ve verim alınması üzerine bu yıl toplam 1680 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde program düzenlendi.