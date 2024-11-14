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Batman'da Yasa Dışı Protestolara Katılan 5 Kişi Tutuklandı

Batman'da yasa dışı protestolara katılan 5 kişi, yapılan operasyonla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:36
Batman'da Yasa Dışı Protestolara Katılan 5 Kişi Tutuklandı

Batman'da Yasa Dışı Protesto Eylemlerine Müdahale

Batman'da yasa dışı protestolara katıldığı gerekçesiyle yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen yasa dışı protesto eylemlerine katılan kişilere yönelik bir çalışma başlattı.

Operasyon ve Gözaltılar

Açıklamaya göre, protestolar sırasında taş ve molotofkokteyli ile ekip araçlarına ve personele saldırıda bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Yasal Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu olay, Batman'daki güvenlik operasyonlarının terörle mücadele bağlamında ne denli ciddiyetle sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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