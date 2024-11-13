Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Batman'da Zincirleme Trafik Kazası

Batman'ın Şerbetli köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. Olayda, sürücülerinin kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemeyen 3 tır, 2 hafif ticari araç ve bir otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Olay Yerine Müdahale

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.