DOLAR
34,34 0,12%
EURO
36,41 0,35%
ALTIN
2.870,04 0,08%
BITCOIN
3.171.787,8 -3,11%

Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Batman'da 6 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında 3 tır, 2 hafif ticari araç ve bir otomobil karıştı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:14
Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Batman'da Zincirleme Trafik Kazası

Batman'ın Şerbetli köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. Olayda, sürücülerinin kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemeyen 3 tır, 2 hafif ticari araç ve bir otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Olay Yerine Müdahale

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Rusya, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile İşbirliğini Güçlendiriyor
3
Kılıç ve Jones, Türkiye-ABD Ticari İlişkilerini Görüştü
4
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı Anma Mesajı Yayınladı
5
İBB Meclisinde 'Yenidoğan Çetesi' Tartışmaları Alevlendi
6
Almanya'da Merz, AfD ile İşbirliği Yapmayacağını Açıkladı
7
Bingöl'de Kent Park Projesi İçin Protokol İmzalandı

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak