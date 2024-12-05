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Batman'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Yaralı

Batman'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı, olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 22:29
Batman'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Yaralı

Batman'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Yaralı

Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın sabah saatlerinde yaşandığı ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için bir aracın ani fren yapması sonucunda gerçekleştiği bildirildi.

Kaza Detayları

Kaza sırasında, fren yapan aracın arkasında bulunan iki otomobil, bir hafif ticari araç ve biri minibüs olmak üzere dört aracın zincirleme çarpışması gerçekleşti. Bu durum, sürücülerinin kimliği ve plakalarının henüz öğrenilemediği araçların karışmasına neden oldu.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine, hızla olay yerine müdahale edildi. Yaralı iki kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve kazanın kesin nedenleri hakkında detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.

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