Batman'daki Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'da Trafik Kazası: 4 Hayatını Kaybetti

Batman Valiliği, 4 kişinin yaşamını yitirdiği son trafik kazasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kazanın nedeni ve detayları da paylaşıldı.

Kaza ve Sürücünün Durumu

Batan'de, korkunç kaza, düğünden çıkan yayalara bir hafif ticari aracın çarpması sonucu gerçekleşti. M.A.A. (19) idaresindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarparak dört vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazanın ardından yapılan incelemelerde, sürücünün farklı tarihlerde plakasız araç kullanma ve hız ihlali gibi birçok trafik kuralını ihlal ettiği tespit edildi.

Vefat Edenler

Kazada, S.O. (48), I.O. (40), S.O. (12) ve D.O. (3) isimli dört kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Valiliğin açıklamasında, hayatını kaybedenler için rahmet ve yakınlarına sabır dilendi.

Kazanın Sonrası ve Güvenlik Önlemleri

M.A.A., kaza sonrası aracını bir akaryakıt istasyonuna park ederek, başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Olayla ilgili adli soruşturmaların devam ettiği ve sürücü hakkında cezai işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Alınan Önlemler ve Çalışmalar

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Batman-Beşiri yolunda başlatılan projelerin güvenlik üzerinde olumlu etki yapması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, mevcut yolların bölünmüş yola dönüştürülmesi, yeni aydınlatmalar ve trafik güvenlik önlemleri alınması planlanıyor. Emniyet güçlerinin denetimlerini artırarak, yıl içerisinde yaklaşık 75 bin aracı kontrol ettiği ifade edildi.

Batman Valiliği, devam eden çalışmaların ardından trafik güvenliğinin artırılması için gerekli önlemlerin alınacağını ve sürücülerin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.