Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Batman'daki Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'da meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:41
Batman'daki Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'da Trafik Kazası: 4 Hayatını Kaybetti

Batman Valiliği, 4 kişinin yaşamını yitirdiği son trafik kazasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kazanın nedeni ve detayları da paylaşıldı.

Kaza ve Sürücünün Durumu

Batan'de, korkunç kaza, düğünden çıkan yayalara bir hafif ticari aracın çarpması sonucu gerçekleşti. M.A.A. (19) idaresindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarparak dört vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazanın ardından yapılan incelemelerde, sürücünün farklı tarihlerde plakasız araç kullanma ve hız ihlali gibi birçok trafik kuralını ihlal ettiği tespit edildi.

Vefat Edenler

Kazada, S.O. (48), I.O. (40), S.O. (12) ve D.O. (3) isimli dört kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Valiliğin açıklamasında, hayatını kaybedenler için rahmet ve yakınlarına sabır dilendi.

Kazanın Sonrası ve Güvenlik Önlemleri

M.A.A., kaza sonrası aracını bir akaryakıt istasyonuna park ederek, başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Olayla ilgili adli soruşturmaların devam ettiği ve sürücü hakkında cezai işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Alınan Önlemler ve Çalışmalar

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Batman-Beşiri yolunda başlatılan projelerin güvenlik üzerinde olumlu etki yapması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, mevcut yolların bölünmüş yola dönüştürülmesi, yeni aydınlatmalar ve trafik güvenlik önlemleri alınması planlanıyor. Emniyet güçlerinin denetimlerini artırarak, yıl içerisinde yaklaşık 75 bin aracı kontrol ettiği ifade edildi.

Batman Valiliği, devam eden çalışmaların ardından trafik güvenliğinin artırılması için gerekli önlemlerin alınacağını ve sürücülerin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!