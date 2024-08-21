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Batman'daki Trajik Kazada Tır Şoförüne Ev Hapsi Cezası

Batman'da meydana gelen kazada 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine tır sürücüsüne ev hapsi verildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 20:21
Batman'daki Trajik Kazada Tır Şoförüne Ev Hapsi Cezası

Batman'da Üzücü Bir Kazanın Ardından Karar Alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 4 vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan kazaya karışan tır sürücüsüne ev hapsi cezası verildi. Olay, Samanyolu köyü yakınlarında gerçekleşti.

Kaza Detayları ve Soruşturma Süreci

Dün yaşanan trafik kazası sonucunda tır sürücüsü Mehmet Şirin A., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İlgili soruşturma sürerken, sürücü adliyeye sevk edildi ve hakimlik tarafından ev hapsine alındı.

Kaza, Medeni İba yönetimindeki 06 FC 6240 plakalı pikap ile, Mehmet Şirin A. tarafından kullanılan 23 BF 009 plakalı tırın çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada, Medeni İba (52) ve araçta bulunan Remziye İba (58), Neslihan İba (18) ve Mensure Güler hayatını kaybetti.

Aile İlişkileri ve Düğün Hazırlıkları

Hayatını kaybedenlerin, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi'nden Mardin'in Nusaybin ilçesi'nde düzenlenecek bir düğün için yola çıktıkları öğrenildi. Medeni İba, gelinin babası; Remziye İba annesi; Neslihan İba, kız kardeşi; Mensure Güler ise halasıydı.

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