Batman Gercüş'te Kamyonet Devrildi: 5 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü yolunda bir kamyonet kayarak devrildi. Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, 01 ZH 715 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarına kayarak yan yattı.

Kamyonette bulunan sürücü ve 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazazada yaralanan olmadı.

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNDE İÇİNDE 5 KİŞİNİN OLDUĞU KAMYONET KAYARAK DEVRİLDİ, KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI.