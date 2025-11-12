Batman Gercüş'te Kamyonet Devrildi: 5 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Gercüş'ün Kırkat köyü yolunda 01 ZH 715 plakalı kamyonet kayıp devrildi; içindeki 5 kişi kendi imkanlarıyla çıkarak yaralanmadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:26
Batman Gercüş'te Kamyonet Devrildi: 5 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Batman Gercüş'te Kamyonet Devrildi: 5 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü yolunda bir kamyonet kayarak devrildi. Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, 01 ZH 715 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarına kayarak yan yattı.

Kamyonette bulunan sürücü ve 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazazada yaralanan olmadı.

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNDE İÇİNDE 5 KİŞİNİN OLDUĞU KAMYONET KAYARAK DEVRİLDİ, KİMSENİN BURNU BİLE...

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNDE İÇİNDE 5 KİŞİNİN OLDUĞU KAMYONET KAYARAK DEVRİLDİ, KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI.

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNDE İÇİNDE 5 KİŞİNİN OLDUĞU KAMYONET KAYARAK DEVRİLDİ, KİMSENİN BURNU BİLE...

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe’de iş yeri kurşunlayıp görüntü çeken 2 çocuk gözaltına alındı
2
Ankara'da Dev Operasyon: 63 bin 795 kilogram kaçak ve bozuk et ele geçirildi
3
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
4
Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı
5
Marmaris'te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aparta Yerleştirildi
6
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Keşan'da Evinde Ölü Bulunan İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı