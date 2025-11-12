Batman Güney Çevre Yolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman Güney Çevre Yolu'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 21:56
Batman Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Güney Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazazedelere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme sürüyor

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

