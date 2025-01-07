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Batman Havalimanı'nda Kapasite Artırımı İçin Talep

Batman Havalimanı, artan yolcu trafiği için DHMİ'ye kapasite artırımı talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:20
Batman Havalimanı'nda Kapasite Artırımı İçin Talep

Batman Havalimanı'nda Kapasite Artırımı İçin Talep

Batman Havalimanı'nda kapasite artırımı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne talepte bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamada, artan yolcu trafiğinin karşılanması ve gelecekteki ihtiyaçlara hazırlıklı olmak amacıyla iç hatlar terminalinin kapasitesinin artırılması için çalışmaların başlatıldığı vurgulandı.

Yıllık 1 Milyon Yolcu Kapasitesi

Açıklamada, yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olan Batman Havalimanı'nda, iç hatlar terminalinin artan hava yolu kullanım oranlarının ve bölgenin dinamik yapısının dikkate alındığında kapasite artırımı gereksiniminin ön plana çıktığı belirtildi.

Terminalin genişletilmesi ile hem kapasitenin artırılması hem de revize edilmiş bir altyapının sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı. "Terminalin genişletilmesiyle iç hat uçuşlarına daha fazla imkan sağlanacak ve yolculara daha modern ve konforlu bir hizmet sunulacak" diyen açıklamada, bu gelişmenin Batman'ın turizm, sanayi ve ekonomik kalkınması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Batman Havalimanı'nın stratejik öneminin artacağı ve hava yolu ulaşımındaki rolünün güçleneceği ifade edildi.

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