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Batman Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Tutuklama

Batman, Muğla ve Ankara'da gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:40
Batman Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Tutuklama

Batman Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Batman, Muğla ve Ankara illerinde düzenlenen kapsamlı dolandırıcılık operasyonu sonucunda 11 şüpheliden 7'sinin tutuklanması kararlaştırıldı. Bu operasyonda, gençleri "kamu kurum ve kuruluşlarına işe girme" vaadiyle dolandıran kişilere yönelik çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Açıklama ve Detaylar

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüphelilerin sahte belgelerle mağdurlardan yüksek miktarlarda para talep ettikleri belirtiliyor. Olayın meydana gelme şekli ise oldukça ilginç; dolandırıcıların, devlet makamlarında bağlantıları olduğu yalanıyla insanları ikna ederek 700 bin ila 800 bin lira talep ettikleri ve toplamda yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ifade ediliyor.

Suç örgütü, mağdurları ikna etmek için gizlilik içinde hareket etmiş ve onları Ankara'ya götürerek burada bir dizi sahte evrak göstermiştir. Gerçekleştirilen operasyon sırasında, çok sayıda sahte evrak ve bunların düzenlenmesine dair malzemelerin ele geçtiği belirtildi.

Şüphelilerin Durumu

Toplamda 14 şüpheliden 2'sinin başka suçlardan tutuklu olduğu, 1'inin ise yurt dışında bulunduğu bilgisi, açıklamada yer aldı. Adli işlemlerin devamında, yakalanan 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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