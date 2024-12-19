DOLAR
35,08 -0,17%
EURO
36,48 -0,43%
ALTIN
2.932,52 -0,55%
BITCOIN
3.469.811,37 2,39%

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Batman'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ve güvenlik ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 21:38
Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Paniği

Batman'da bulunan bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktığı bildirildi. Olay, Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi ve ihbar üzerine hızla müdahale ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay Yerinde Yoğun Mücadele

Yangına müdahale etmek üzere itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının büyümemesi için önlemler alınmakta.

Yetkililer Olay Yerinde

Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yangının sebebi ve maddi hasar hakkında detaylar ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Batman'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Batman'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Batman'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Batman'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Süryani Cemaati Heyetini Kabul Etti
2
İHH, Lübnan'da 4 Binden Fazla Aileye Yardımda Bulundu
3
Kelkit'teki Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Riski Nedeniyle Kapatıldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'nin Ardından Mısır'dan Ayrıldı
5
Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
6
Şanlıurfa'da İki Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı
7
Lavrov ve Cassis, Ukrayna Krizini Masaya Yatırdı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!