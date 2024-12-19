Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Paniği

Batman'da bulunan bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktığı bildirildi. Olay, Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi ve ihbar üzerine hızla müdahale ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay Yerinde Yoğun Mücadele

Yangına müdahale etmek üzere itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının büyümemesi için önlemler alınmakta.

Yetkililer Olay Yerinde

Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yangının sebebi ve maddi hasar hakkında detaylar ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Batman'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Batman'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.