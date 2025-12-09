DOLAR
Batman Sason'da Şiddetli Yağış ve Heyelan: 5 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Sason'da şiddetli yağış ve heyelan bazı köy ve 10 mezra yolunu kapattı; İlçe Özel İdare ekipleri 5 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:05
Batman Sason'da Şiddetli Yağış ve Heyelan: 5 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Batman Sason'da Şiddetli Yağış Ulaşımı Aksattı

İlçe ekipleri 5 köy yolunu yeniden açtı

Batman’ın Sason ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonucu Derince, Dikbayır, Taşyuva, Kilis, Alagöz köyü ve Dörtbölük grup köy yolu üzerinde heyelan ve yola düşen kayalar nedeniyle ulaşım aksadı.

Yağışların etkisiyle bağlı 10 mezra yolu ile birlikte bazı köy yolları sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar'ın talimatıyla İlçe Özel İdaresi şantiye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren başlattıkları çalışmalar sonucunda 5 köy ve bazı mezra yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Kapanan mezra yollarında ise çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

BATMAN'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR İLE BİRLİKTE BAZI KÖY VE MEZRA YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

BATMAN'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR İLE BİRLİKTE BAZI KÖY VE MEZRA YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

BATMAN'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR İLE BİRLİKTE BAZI KÖY VE MEZRA YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

