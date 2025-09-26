Batman Sason'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 kilo 706 gram Esrar Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

23 Eylül'de Sason'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 706 gram kubar esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi; S.Ç. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:19
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında 23 Eylül'de Sason ilçesinde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon Detayları

Operasyonda, S.Ç.'nin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 kilo 706 gram kubar esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

