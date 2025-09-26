Batman Sason'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 kilo 706 gram Esrar Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

Batman Sason'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 kilo 706 gram Esrar Ele Geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında 23 Eylül'de Sason ilçesinde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon Detayları

Operasyonda, S.Ç.'nin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 kilo 706 gram kubar esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.