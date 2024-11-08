Batman Valiliğinden Olaylara İlişkin Açıklama

Batman Valiliği'nden Olay Açıklaması

Batman Valiliği, belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından yaşanan olaylarla ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamada, "M.E. isimli şüphelinin yakalanması amacıyla ikametine giden ekiplerimize kesici aletlerle saldırması sonucu, olay sırasında polis köpeğinin pati tırnağıyla zanlının boynunda kesi meydana geldi" ifadesi kullanıldı.

Organize Operasyonlar Düzenlendi

Valilik, yapılan görevlendrme sonrası sokak olaylarını organize eden ve bu olaylara katılan bireyleri yakalamak amacıyla çeşitli operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamaya göre, "7 Kasım'da M.E.'nin 'silahlı terör örgütü kurma veya üye olma', 'görevi yaptırmamak için direnme' gibi suçlardan kaydı mevcut. Sokak olaylarına karıştığı tespit edilen M.E. için operasyon düzenlendi. Ekiplerimiz tarafından ilk müdahale yapıldı ve sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen M.E.'ye yapılan kontrollerde "Cezai ehliyeti vardır" raporu verilmiştir."