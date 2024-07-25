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Batman ve Siirt'te Boğulma Vakalarına Karşı Önlemler Artırılıyor

Batman ve Siirt'te boğulma vakalarını önlemek için geniş kapsamlı tedbirler alındı. Kurumlar işbirliğiyle çalışmalar sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:58
Batman ve Siirt'te Boğulma Vakalarına Karşı Önlemler Artırılıyor

Batman ve Siirt’te Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Alınan Tedbirler

Bunaltıcı yaz sıcaklarının etkisiyle birlikte, sulama kanalları, nehirler ve göletlerde meydana gelen boğulma vakalarını önlemek amacıyla, Batman ve Siirt’te yerel kurumların işbirliğiyle tedbirler artırılmaya başlandı.

Batman'da 27 Çalışma Grubu Oluşturuldu

2023 yılında Batman’da 7, bu yıl ise 5 kişinin boğulduğu bilgileri doğrultusunda, Valilik liderliğinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) gibi kuruluşlardan toplamda 27 çalışma grubu oluşturuldu.

Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, Batman’ın su kaynaklarıyla çevrili olduğunu belirterek, özellikle yaz aylarında bu alanlarda boğulma vakalarının arttığını ifade etti. Bu yıl içerisinde yaşanan vakaların büyük bir kısmının çocuklarla ilgili olduğunu vurguladı.

Boğulma Vakalarının Önlenmesi İçin Hedefler Belirlendi

Göktaş, "Hedefimiz, boğulma vakalarıyla etkin bir mücadeleyi yıl genelinde sürdürmek ve toplumun tüm kesimlerini bu mücadeleye dahil edebilmek." dedi. Ayrıca, bu kapsamda bir "risk haritası" hazırlandığını ve toplumla paylaşıldığını belirtti.

Göktaş, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 2023 yılında 17 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildiğini, bu yıl da hedefin toplamda 25 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu duyurdu.

Siirt’te Suya Girme Yasağı ve Denetimler

Siirt’te ise Vali Kemal Kızılkaya liderliğinde bir dizi tedbir alındı. 27 Mayıs’ta alınan karar gereği, özellikle yaz döneminde serinlemek amacıyla karışıklıklara neden olabilecek tüm su kaynaklarına giriş yasaklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlar vatandaşları uyarma ve bilgilendirme faaliyetlerine hız verdi.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, amaçlarının boğulma vakalarını azaltmak olduğunu belirterek, bu konuda toplumu bilinçlendirmek için aktif çalışmalar yürütüldüğünü ve bu faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Halil Taş da, vatandaşların suya girmeden önce dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. "Su hayattır, can almasın" şeklindeki sloganla yapılan farkındalık çalışmalarının önemi vurgulandı.

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman'da kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. 2023 yılında 7, bu yıl ise 5 kişinin boğulduğu kentte Valilik öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, DSİ gibi kurum ve kuruluşlardan oluşan merkezde 22, ilçelerde ise 5 olmak üzere toplam 27 çalışma grubu oluşturuldu.

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman'da kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. 2023 yılında 7, bu yıl ise 5 kişinin boğulduğu kentte Valilik öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, DSİ gibi kurum ve kuruluşlardan oluşan merkezde 22, ilçelerde ise 5 olmak üzere toplam 27 çalışma grubu oluşturuldu.

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman'da kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. 2023 yılında 7, bu yıl ise 5 kişinin boğulduğu kentte Valilik öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, DSİ gibi kurum ve kuruluşlardan oluşan merkezde 22, ilçelerde ise 5 olmak üzere toplam 27 çalışma grubu oluşturuldu.

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman'da kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. 2023 yılında 7, bu yıl ise 5 kişinin boğulduğu kentte Valilik öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, DSİ gibi kurum ve kuruluşlardan oluşan merkezde 22, ilçelerde ise 5 olmak üzere toplam 27 çalışma grubu oluşturuldu.

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan...

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman'da kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı. 2023 yılında 7, bu yıl ise 5 kişinin boğulduğu kentte Valilik öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, DSİ gibi kurum ve kuruluşlardan oluşan merkezde 22, ilçelerde ise 5 olmak üzere toplam 27 çalışma grubu oluşturuldu.

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