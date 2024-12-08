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Batman ve Siirt'teki Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Coşkuyla Kutladı

Suriye'deki Baas rejiminin çökmesi, Batman ve Siirt'teki Suriyeliler tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 17:08
Batman ve Siirt'teki Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Coşkuyla Kutladı

Suriye'deki Baas Rejiminin Çöküşü Kutlandı

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından, Batman ve Siirt’te yaşayan Suriyeliler büyük bir coşkuyla kutlama yaptı. Batman'da Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen Suriyeliler, şarkılar söyleyerek ve tekbir getirerek sevinçlerini paylaştı.

Sloganlar atan kalabalık grup, şükür secdesi gerçekleştirmenin yanı sıra, Esed rejiminin çökmesini kutlamak amacıyla baklava dağıtan bazı Suriyelilere de tanıklık etti.

Siirt'teki Coşkulu Kutlama

Siirt'te ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Suriyeliler, Baas rejiminin çöküşünü havai fişek eşliğinde davul çalarak kutladı. Türk bayrakları taşıyan grup, sık sık tekbir getirdi.

Kutlamalara katılan Suriyeli Muhammed Tarık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de yaklaşık 14 yıl geçirdiğini belirtti. Tarık, şartların oluşması durumunda ülkesine dönmeyi düşündüğünü ifade ederek, "Çok mutlu ve huzurluyum. En kısa zamanda ülkeme döneceğim. Bizi kabul ettiği için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Üniversite öğrencisi Muhammed El Basis de eğitimini tamamladığında ülkesine dönmek istediğini belirtti. Ayrıca, 10 yıldır Türkiye’de yaşayan genç bir kız, "Esed bitti, savaş bitti, çok mutlu oldum. İnşallah Suriye'ye gideceğim." şeklinde duygularını paylaştı.

Kutlamalar sırasında polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Siirt'te yaşayan Suriyeliler, toplanarak...

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Siirt'te yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Siirt'te yaşayan Suriyeliler, toplanarak...

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Siirt'te yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı.

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