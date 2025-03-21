Batman ve Şırnak'ta Fidanlar Toprakla Buluştu

21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde Batman ve Şırnak'ta fidan dikimi yapıldı. Yeni nesillere orman sevgisi aşılanıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:39
Batman ve Şırnak'ta Fidanlar Toprakla Buluştu

Batman ve Şırnak'ta Fidan Dikimi Kutlandı

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Batman ve Şırnak'ta fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. Batman'daki törene Toprak Mahsulleri Ofisi yerleşkesinde Vali Ekrem Canalp katıldı. Vali Canalp, orman sevgisinin çocukluktan başladığını belirterek, "Hepimiz çocukluğumuzdan beri içimizde olan o ağaç sevgisini bugün bir kez daha fidanları toprakla buluşturmak suretiyle yaşıyor ve yeni nesillere de bunu nakşetmenin huzurunu yaşıyoruz," dedi.

Vali Canalp'ın konuşmasının ardından, katılımcılar fidanlarını toprakla buluşturdu. Törene; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, çeşitli belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak'ta Yeşil Bir Gelecek İçin Fidan Dikildi

Şırnak'ta ise Orman İşletme Müdürlüğü arkasında bir fidan dikim etkinliği düzenlendi. Vali Birol Ekici, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bugün fidanları toprakla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Buraların ağaçlandırılması için önemli adımlar atıyoruz," şeklinde konuştu.

Vali Ekici, ayrıca Şırnak-Cizre yolu ve Şerafettin Elçi Havalimanı refüjünün ağaçlandırıldığını ve proje kapsamında 2 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti. "Daha yeşil bir Şırnak ve daha yeşil bir Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız," ifadelerini kullandı.

Etkinliğe; 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve diğer yetkililer de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı
2
Ardahan ve Kars’ta Renkli Nevruz Bayramı Kutlamaları
3
TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten Esnafa Ramazan'da Gıda İndirimi Çağrısı
4
Ankara'da 5 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasağı Uygulaması Başlatıldı
5
Antalya, Üreticilere Yüzde 15 Hibeli Yem Desteği Sağlıyor
6
Erzurumlu Veteriner Öğrencisi Abdulselam, Hem Eğitim Hem Hayvancılık Yürütüyor
7
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, CİMER Davetini Kırmadı!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek