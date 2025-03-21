Batman ve Şırnak'ta Fidanlar Toprakla Buluştu

Batman ve Şırnak'ta Fidan Dikimi Kutlandı

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Batman ve Şırnak'ta fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. Batman'daki törene Toprak Mahsulleri Ofisi yerleşkesinde Vali Ekrem Canalp katıldı. Vali Canalp, orman sevgisinin çocukluktan başladığını belirterek, "Hepimiz çocukluğumuzdan beri içimizde olan o ağaç sevgisini bugün bir kez daha fidanları toprakla buluşturmak suretiyle yaşıyor ve yeni nesillere de bunu nakşetmenin huzurunu yaşıyoruz," dedi.

Vali Canalp'ın konuşmasının ardından, katılımcılar fidanlarını toprakla buluşturdu. Törene; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, çeşitli belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak'ta Yeşil Bir Gelecek İçin Fidan Dikildi

Şırnak'ta ise Orman İşletme Müdürlüğü arkasında bir fidan dikim etkinliği düzenlendi. Vali Birol Ekici, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bugün fidanları toprakla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Buraların ağaçlandırılması için önemli adımlar atıyoruz," şeklinde konuştu.

Vali Ekici, ayrıca Şırnak-Cizre yolu ve Şerafettin Elçi Havalimanı refüjünün ağaçlandırıldığını ve proje kapsamında 2 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti. "Daha yeşil bir Şırnak ve daha yeşil bir Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız," ifadelerini kullandı.

Etkinliğe; 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve diğer yetkililer de katıldı.