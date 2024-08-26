Batmanlı Sanatçıdan Filistin'e Destek Grafitileri

Gazze'ye Destek İçin Grafiti Sanatı

Batman'da ikamet eden genç sanatçı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bir tepki olarak duvarlarda Filistin ve direniş temalı eserler yaratıyor.

Sosyal Medya ve Yerel Talep

Öztürk, 15 yıllık grafiti tecrübesi ile, hem kendi istekleri doğrultusunda hem de esnafın talepleri üzerine çeşitli duvarlardan Filistin'in sembollerini canlandırıyor. “Gazze'deki direnişi temsil eden görseller çiziyorum. Sırtı dönük Hanzala figürü, barış güvercini ve karpuz sembolü gibi grafikler hazırlıyorum.” diyen sanatçı, yaptığı çalışmalara büyük ilgi olduğunu belirtiyor.

İnsanların Duygularını Yansıtmak

Kendi eserleri dışında, esnafın duvarlarına yaptığı özel çalışmalarla da dikkat çeken Öztürk, insanların duvarlara yansıttığı hissiyatları çok beğendiğini aktarıyor. “İnsanların belki dille anlatamadığını biz duvarlara işliyoruz. Onlar da gördüklerinde bu durumu çok beğeniyorlar.” şeklinde konuştu.

Destek Sözleri ve Duygular

Ticaret sahibi Hasan Yelboğa ise, iş yerinin duvarına yaptırılan grafiti hakkında, “İsrail'in yaptığı soykırımı ve saldırıları kınıyoruz. Gazze'de masum insanların yaşamını kaybetmesi bizleri derinden üzüyor.” diyerek duygularını ifade etti.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.