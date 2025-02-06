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Battal İlgezdi Hakkında İddianame: Görevi Kötüye Kullanma Suçlaması

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile 8 kişi hakkında iddianame düzenlendi; yıkım kararlarını uygulamamakla suçlanıyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:35
Battal İlgezdi Hakkında İddianame: Görevi Kötüye Kullanma Suçlaması

İddianame Detayları

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında düzenlenen iddianame, İmar Kanunu'na aykırı inşa edilen yapıların yıkım kararlarını uygulamamakla suçlandığı bir durumu ortaya koyuyor. İddianamede, İlgezdi ve 8 şüphelinin, ruhsata aykırı inşaatların yıkımı yönündeki kararlara uymadığı iddia ediliyor.

İçişleri Bakanlığı Raporu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ataşehir'deki imara aykırı yapıların İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından tutulan raporla ele alındığı belirtildi. Raporda, ilçede İmar Kanunu'na uygun olmayan projelerin bulunduğu, bazıları için verilen yıkım kararlarının gerçekleştirilmediği ifade ediliyor.

İlgili yürütme sürecinin devamında, İçişleri Bakanlığı, bu durumu görevi kötüye kullanma olarak değerlendirerek İlgezdi ile birlikte 8 kişi hakkında soruşturma izni verdi. İddianamede ayrıca, Danıştay'a yapılan itirazın da reddedildiği kaydedildi.

Yıkım Kararlarının Uygulanmaması

İddianame, İlgezdi ve diğer sanıkların 2020-2022 yılları arasında Belediye Encümeni tarafından verilen 7 taşınmazla ilgili yıkım kararlarını uygulamadığını ortaya koyuyor. Şüphelilerin, imara aykırı yapıları ortadan kaldırmayarak kamu zararı doğurdukları ifade ediliyor.

Ceza Talebi

Battal İlgezdi ve diğer şüphelilerin, zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

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