Battalgazi Belediyesi'nden Haftalık Yoğun Mesai

Battalgazi Belediyesi; esnaf ziyaretleri, altyapı çalışmaları, kültür, çevre eğitimi ve spor başarılarıyla ilçe genelinde yoğun saha çalışması yürüttü.

Battalgazi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında saha çalışmaları, sosyal etkinlikler, kültürel faaliyetler ve spor alanındaki başarılarla hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, haftaya Akpınar ve Cezmi Kartay Caddesi esnafını ziyaret ederek başladı; belediye birimleri altyapıdan eğitime, çevreden spora pek çok alanda yoğun mesai yürüttü.

Her hafta sabah mesaimize esnaflarımızı ziyaret ederek başlıyoruz. Taleplerini dinliyor, bizi doğrudan ilgilendiren sorunları çözüyor, farklı kurumları ilgilendiren konularda ise ilgili yerlerle görüşerek esnaflarımıza çözüm olmaya çalışıyoruz

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şişman Mahallesi’nde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik 4 kilometrelik alt serim çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile bölgedeki yol konforunun artırılması ve uzun ömürlü kullanım hedefleniyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, hafta boyunca yaşlı ziyaretleri ve okul etkinlikleriyle sahadaydı. Programda, büyüklerin ziyaret edilmesine ve onların deneyimlerine vurgu yapıldı; hayat tecrübeleriyle yol gösteren kıymetli çınarların duası ve tebessümünün en büyük miras olduğu belirtildi.

Ayrıca okullarda süren sinema etkinlikleri kapsamında bu hafta Yaygın İlkokulunda öğrencilere sinema keyfi yaşatıldı; etkinlikle çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlanması amaçlandı.

Battalgazi Belediyespor

Battalgazi Belediyespor sporcusu Murat Bayram, bilardo branşındaki başarılarıyla dikkat çekti. Bayram, 2025 yılında 92 sporcunun katıldığı 3 bant il şampiyonasında birinci3-11 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen ve 380 sporcunun yer aldığı Büyükler Türkiye 3 Bant Şampiyonasında ise Türkiye 5’inciliğini elde etti. Sporcunun hedefi, 2026 yılında yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda ilk 4’e girerek Avrupa Şampiyonası’na ve Güney Kore’de düzenlenecek uluslararası World Cup organizasyonuna katılma hakkı kazanmak.

Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü

Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü, kültürel mirasın genç nesillere aktarılması amacıyla tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Girne Okulları kampüsünde lise öğrencilerine UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün tarihi ve kültürel önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu hafta Şehit Polis Okan Doğan İlkokulunda öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verildi.

Battalgazi Belediyesi Seramik Atölyesi

Battalgazi Belediyesi Seramik Atölyesi, yalnızca bir üretim alanı değil aynı zamanda tanıtım ve rehabilitasyon merkezi olarak da faaliyet gösteriyor. Atölyede Battalgazi’nin kültürel zenginliklerini yansıtan özgün eserlerin üretimi sürüyor ve el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlanıyor.

