Battalgazi'de Miraç Kandili: Prof. Dr. Mustafa Karataş Konuşacak

Battalgazi Belediyesi, 15 Ocak’ta Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın katılacağı Miraç Kandili programı düzenliyor; sohbet saat 19.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 19:25
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:25
Battalgazi'de Miraç Kandili için özel program

Prof. Dr. Mustafa Karataş Battalgazililerle buluşuyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Miraç Kandili münasebetiyle düzenlenen özel programda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş vatandaşlarla bir araya gelecek.

Etkinlik, 15 Ocak Perşembe günü Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek ve program Saat 19.30'da başlayacak.

Program kapsamında, Miraç Kandili'nin dini ve manevi yönlerine dair bir sohbet yapılacak; amaç, kandil gecesinin manevi atmosferinin yaşatılması ve halkın birlik ve beraberlik içinde bir araya gelmesinin sağlanması.

Vatandaşların katılımına açık olan etkinlik, Battalgazi'de Miraç Kandili'nin anlam ve önemine vurgu yapan bir buluşma olarak planlandı.

