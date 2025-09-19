Bauchi'de Kolera Salgını: 58 Ölü, 258 Vaka

Bauchi'de Kolera Salgını 58 Can Aldı, 258 Vaka Kaydedildi

Salgın 20 bölgenin 14'üne yayıldı; mücadele için komite oluşturuldu

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Bauchi eyaletinde hızla yayılan kolera salgını nedeniyle 58 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, yerel yetkililer tarafından endişe verici olarak nitelendirildi.

Bauchi Eyaleti Vali Yardımcısı Auwal Mohammed Jatau yaptığı açıklamada, eyalette toplam 258 kolera vakası görüldüğünü ve salgının eyaletteki 20 bölgeden 14'üne yayıldığını kaydetti.

Jatau, eyalet hükümetinin müdahalelerine rağmen koleranın halen en önemli halk sağlığı tehditlerinden biri olmaya devam ettiğine dikkat çekti ve bu nedenle kolerayla mücadele komitesinin kurulmasının hem zamanında hem de hedef odaklı bir adım olduğunu vurguladı.

Kolera, Vibrio bakterisinin gıda ve su yoluyla bulaşmasıyla oluşuyor; şiddetli ishal ve buna bağlı su kaybına neden olabiliyor ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz suya erişim yetersizliği ile tıbbi müdahalelerin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede ayrıca sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklar da sıklıkla görülüyor.

26 Haziran 2024 tarihinde Nijerya genelinde kolera nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Nijerya, Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.