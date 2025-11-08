Bayburt Arpalı’da 64 Dekarlık Suni Mera Tesisi Kuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı destekli Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Bayburt Arpalı'da 64 dekarlık suni mera tesisi kuruldu.

Mera Islah ve Amenajman Projesesi ile kaba yem üretimi güçlendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Bayburt’un Arpalı Beldesi’nde 64 dekarlık alanda suni mera tesisi oluşturuldu.

Kaba yem ihtiyacının karşılanmasında mera alanlarının verimi ve kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda korunga, domuz ayrığı ve çok yıllık çim tohumu karışımı ekimi yapılmış ve gübreleme işlemleri tamamlanmıştır.

Çalışmalara İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, İl Müdür Yardımcıları Abdurrahman Müftüoğlu ve Gökmen Şengün, teknik personel ve üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, Bayburt’un iklim ve toprak yapısına uygun tohum çeşitleriyle meraların ıslah edilmesinin önemine dikkat çekerek, "Mera ıslah çalışmalarımız bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi.

