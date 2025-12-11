DOLAR
Bayburt Arpalı'da Yoğun Kar: Belde Beyaza Büründü

Bayburt’un Arpalı Beldesi sabah saatlerinde etkili kar yağışıyla beyaza büründü; ekipler yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor, bazı köy yolları kış boyunca kapalı tutulacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 08:18
Hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düştüğü Bayburt’un Arpalı Beldesi, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağışın ardından belde sakinleri, sabah araçlarının üzerini kaplayan karı temizleyerek güne başladı.

Karla mücadele çalışmaları

Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer tipiye dönüştüğünü bildirdi. Karla mücadele ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için erken saatlerde sahaya çıkarak ana arterlerde tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürdü.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji tahminlerine göre Bayburt genelinde bugün etkisini gösteren kar yağışının Pazar gününe kadar aralıklı şekilde devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, sürücüleri buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ulaşıma kapatılan güzergâhlar

Öte yandan, yüksek kesimlerdeki olumsuz kış şartları nedeniyle bazı köy yolları ve geçitler güvenlik gerekçesiyle kış sezonu boyunca ulaşıma kapatıldı. Kılıçkaya ve Sorkunlu köylerinin kara yolu ağları ile Bayburt-Araklı-Dağbaşı-Balahor Yaylası yolu ve Soğanlı Geçidi, vatandaşların can güvenliği için ulaşım kısıtlamasına tabi tutulacak.

