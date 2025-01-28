DOLAR
35,76 -0,02%
EURO
37,33 0,56%
ALTIN
3.158,82 -0,27%
BITCOIN
3.667.953,4 -0,88%

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Yılın Kareleri Oylamasında

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:56
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Yılın Kareleri Oylamasında

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe destek verdi. Bu yılki oylamada, vatandaşlar, dikkat çekici fotoğraflar arasından en beğendiklerini seçme şansına sahip.

Oylama, Anadolu Ajansı'nın özellikle 2023 yılı boyunca çektiği etkileyici fotoğrafların değerlendirildiği bir platform olarak öne çıkıyor. Başkan Memiş'in katılımı, Bayburt'un bu büyük organizasyonda yer almasını sağlıyor ve yerel yönetimi temsil ediyor.

Bu tür etkinlikler, hem yerel hem de ulusal düzeyde görsel sanatların desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bayburt’un sesini duyurmak ve görsel kültüre katkı sağlamak adına böyle projelere katılmak, Memiş’in vizyonu kapsamında değerlendiriliyor.

Oylama için belirlenen süre zarfında, tüm fotoğraflara erişim sağlanarak, halkın tercihleri doğrultusunda en güzel karelerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Gözaltı
2
Bartın'da 'Sahte Rapor' Operasyonu: 17 Zanlı Gözaltına Alındı
3
İngiltere Çocuk Komisyonu: Çocuklar Aşırı Sağ Eylemlere Eğlence İçin Katılıyor
4
Pakistan Senatosu, İfade Özgürlüğünü Kısıtlayan Yasa Tasarısını Onayladı
5
Erbaş: Filistin İçin Müslümanların Birlik ve Beraberlik İçinde Hareket Etmesi Gerekiyor
6
Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
7
Endonezya'nın Semeru Yanardağı Patladı: Sivil Riske Dikkat!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!