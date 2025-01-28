Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Yılın Kareleri Oylamasında

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe destek verdi. Bu yılki oylamada, vatandaşlar, dikkat çekici fotoğraflar arasından en beğendiklerini seçme şansına sahip.

Oylama, Anadolu Ajansı'nın özellikle 2023 yılı boyunca çektiği etkileyici fotoğrafların değerlendirildiği bir platform olarak öne çıkıyor. Başkan Memiş'in katılımı, Bayburt'un bu büyük organizasyonda yer almasını sağlıyor ve yerel yönetimi temsil ediyor.

Bu tür etkinlikler, hem yerel hem de ulusal düzeyde görsel sanatların desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bayburt’un sesini duyurmak ve görsel kültüre katkı sağlamak adına böyle projelere katılmak, Memiş’in vizyonu kapsamında değerlendiriliyor.

Oylama için belirlenen süre zarfında, tüm fotoğraflara erişim sağlanarak, halkın tercihleri doğrultusunda en güzel karelerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.