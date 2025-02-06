Bayburt Demirözü'nde Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Bayburt'un Demirözü İlçesinde Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamayla, olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu Kurumlarında İdari İzin Uygulaması

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel için de idari izin uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu izin, personelin sağlık durumları ve güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Öğrencilerin ve çalışanların güvenliğinin ön planda tutulduğu bu süreçte, hava koşullarının gelişimine göre ilerleyen günlerde yeni hazırlıklar da yapılması bekleniyor.