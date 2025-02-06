DOLAR
35,89 0%
EURO
37,36 0,05%
ALTIN
3.303,79 0,04%
BITCOIN
3.495.379,57 0,14%

Bayburt Demirözü'nde Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile personel idari izinli olacak.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:39
Bayburt Demirözü'nde Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Bayburt'un Demirözü İlçesinde Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamayla, olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu Kurumlarında İdari İzin Uygulaması

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel için de idari izin uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu izin, personelin sağlık durumları ve güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Öğrencilerin ve çalışanların güvenliğinin ön planda tutulduğu bu süreçte, hava koşullarının gelişimine göre ilerleyen günlerde yeni hazırlıklar da yapılması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
2
Yüzme ile Hayallerine Yüzüyor: Yusuf Efe Milli Takım Hedefinde
3
Kocaeli'de İş İnsanı Nurhan Ör'ün Cinayeti: Altı Sanığın Yargılaması Devam Ediyor
4
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Bolu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
6
Samsun'daki İş Kazası: Gözaltındaki Üç Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
7
6 Şubat 2025: Türkiye'de Deprem Anmaları ve Siyasi Faaliyetler

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda