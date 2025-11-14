Bayburt Emniyeti Gökpınar'da 3 Bin Fidanla Hatıra Ormanı Oluşturdu

Bayburt Gökpınar köyünde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 bin fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu; İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da etkinlikte yer aldı.

Gökpınar köyünde çevre ve gelecek için anlamlı adım

Bayburt merkeze bağlı Gökpınar köyünde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hatıra ormanı oluşturularak 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlik, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile müdürlük personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları koruma ve gelecek nesillere daha sağlıklı, yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikim etkinliği, titizlikle dikilen fidanlara can suyunun verilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.

