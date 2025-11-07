Bayburt Lisesi'nden Filistin ve Gazze'ye 3 bin 500 TL Yardım

Bayburt Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Filistin ve Gazze için 3 bin 500 TL yardım topladı; tutar Bayburt İl Müftülüğüne teslim edildi.

Öğrenci ve öğretmenlerden anlamlı destek

Bayburt Lisesi, Filistin ve Gazze'deki mazlumların yararına bir yardım kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında toplanan 3 bin 500 TL, ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere Bayburt İl Müftülüğüne ulaştırıldı.

Okul Müdürü Gökhan Karakurt, öğrenciler ve öğretmenlerin katkılarıyla toplanan yardım tutarını İl Müftüsü Bayram Danacı'ya teslim etti.

TDV adına yardımları kabul eden İl Müftüsü Bayram Danacı, gösterilen duyarlılıktan dolayı Okul Müdürü Gökhan Karakurt'a teşekkür ederek, emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

