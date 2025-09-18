Bayburt Spor Salonu Açıldı: Bakan Bak'tan '1 Milyon Yatak Kapasitesi' Vurgusu

Bayburt Spor Salonu Açılışı: Bakan Bak’tan Kritik Mesajlar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte gerçekleştirilen Bayburt Spor Salonu açılışında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Açılış ve Bayburt vurgusu

Salonun kent için özel bir gün olduğunu belirten Bak, tesisin alt spor salonları ve yardımcı bölümleriyle kapsamlı bir yapı olduğunu ifade etti. Bakan, "Bu tesisin Bayburt'un gençlerine, çocuklarına, ailelerine ve Bayburt'a hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Bayburt'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı il olduğunu hatırlatan Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla planlanan salonun kapasite artışını aktardı: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Bayburt'a nüfusuna oranla biz 1500 kişilik bir salon planlamıştık dedi ki, 'Bayburt daha fazlasını hak ediyor, 4 bin kişilik salon yapacaksın'. Bizde emrini yerine getirdik, Bayburt'ta bu tesis hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

Milli spor başarıları ve hedefler

Türkiye'nin basketbol ve voleyboldaki yükselişine değinen Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı ve Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale çıkan Filenin Sultanları'nı övdü. Bak, "Finalde iyi oynadık, iyi işler yaptık. Maalesef kaybettik ama önemli değil. Daha iyilerini istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan, Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşandığını belirterek, ülke genelinde kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve stadyumlarla büyük bir yatırım olduğunu söyledi ve "Artık bizim görevimiz buradan yeni şampiyonlar çıkartmak" dedi.

Yurt kapasitesi ve gençlik yatırımları

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında 12 milyon kişiye yüzme öğretildiğini hatırlatan Bak, "Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla üniversitedeki gençlerimiz için 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık." diye konuştu. Bakan, bu kapasitenin gençlere yönelik yatırımların önemini ve yurtlarda sağlanan ücretsiz sabah kahvaltısı ve akşam yemeği uygulamasını vurguladı.

Bak, Bayburt'a yeni tesisler kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, sporcuların olimpiyatlarda, Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni başarılar elde etmesini hedeflediklerini söyledi.

Toplum sağlığı ve gençlikle ilgili hedefler

Açılış törenine davet mesajı veren Bak, il milli eğitim, gençlik ve spor müdürlükleri ile valiliğin turnuvalar ve etkinlikler düzenleyeceğini; federasyonlara görev verildiğini aktardı. Ailelere çocuklarını spor tesislerine ve havuzlara getirme çağrısında bulunan Bakan, "En büyük görevlerimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele. Dijital ortamlardan çocuklarımızı uzak tutacağız, obeziteyle mücadele edeceğiz." dedi.

TEKNOFEST'in İstanbul'da başladığını hatırlatan Bak, gençlerin milli teknolojide, sporda ve sanatta da ilerlediğini belirterek, "Hep beraber ülkemizi, güçlü Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtacağız. Türkiye için çalışacağız diyoruz." ifadelerini kullandı.

