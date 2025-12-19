Bayburt'ta 25 Yivsiz Av Tüfeği İhale Usulüyle Satıldı
Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü tarafından el konulan 25 adet yivsiz av tüfeğinin satışı gerçekleştirildi.
İhale Süreci
Silahlar, Devlet İhale Kanunu kapsamında ve pazarlık usulü ile satışa çıkarıldı. İhale, DKMP İl Müdürlüğü toplantı salonunda komisyon huzurunda yapıldı.
İlanda yer alan şartlar doğrultusunda gerçekleştirilen ihale sonucunda, mülkiyeti kamuya geçen toplam 25 adet yivsiz av tüfeğinin satışı tamamlandı.
Ödeme ve Vergilendirme
İhale bedeli üzerinden yasal oranda ayrıca yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV), yüzde 0,948 oranında damga vergisi ve yüzde 0,569 oranında karar pulu bedeli alındı.
Satış işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildi.
BAYBURT’TA 25 AV TÜFEĞİ İHALE USULÜYLE SATILDI