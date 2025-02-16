Bayburt'ta Amatör Balıkçılar Donmuş Buz Kütlesinde Eğlenceli Anlar Yaşadı

Bayburt'ta amatör balıkçılar, donmuş Çoruh Nehri'nde buz kütlesi üzerinde yemek yiyip balık avladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:20
Bayburt'ta Amatör Balıkçılar Donmuş Buz Kütlesinde Eğlenceli Anlar Yaşadı

Bayburt'ta Amatör Balıkçıların Eğlenceli Macerası

Bayburt'ta, kısmen donan Çoruh Nehri'nde buluşan amatör balıkçılar, sal gibi kullandıkları 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesi üzerinde hem balık avladı hem de zaman geçirdi.

Merkeze bağlı Bayraktar köyü'nde avlanmak için nehir kenarına gelen bu balıkçılar, buz kütlesini kazmalarla kırarak üzerine çıktılar. Kurdukları masada yemeklerini yiyip avlanan balıkçılar, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra buzun kırılması üzerine nehir içinde yürüyerek kıyıya döndü.

Balıkçılardan Osman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buz kütlesini genellikle nehrin karşı tarafına geçmek için kullandıklarını belirtti. Bu kez ise eğlence amacıyla, buz üzerine çıkarak yemek yediklerini aktardı. Yıldırım, "Bu iş eğlenceli olduğu kadar da tehlikeli. Biz her zaman yaptığımız için profesyonelleştik. Nehri bilmeyenlere, bu işin yöntemini bilmeyenlere tavsiye etmiyorum." diyerek dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri'nde buluşan amatör balıkçılar, sal amacıyla kullandıkları buz...

Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri'nde buluşan amatör balıkçılar, sal amacıyla kullandıkları buz kütlesinin üzerinde yemek yiyip avlandı.

Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri'nde buluşan amatör balıkçılar, sal amacıyla kullandıkları buz...

Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri'nde buluşan amatör balıkçılar, sal amacıyla kullandıkları buz kütlesinin üzerinde yemek yiyip avlandı.

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