Bayburt'ta 'Arınma' Performansı: Prof. Dr. Mehmet Kavukcu Naylon ve Çoruh Suyu ile Mesaj Verdi

Prof. Dr. Mehmet Kavukcu'dan Bayburt'ta 'Arınma' performansı

Naylon ve Çoruh Nehri suyu ile sembolik arınma eylemi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, Bayburt'ta alışılmışın dışında bir performansa imza attı. Kavukcu, Çoruh Nehri üzerinde gerçekleştirdiği 'Arınma' adlı performansında doğada çözünmeyen naylonu ve nehir suyunu kullanarak insanın doğayla kurduğu çelişkili ilişkiye dikkat çekti.

Modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelen, doğada çözünmeyen naylonu temsili bir araç olarak kullanan Kavukcu, DSİ köprüsünde kovalarla Çoruh Nehri'nden su çekti. Kullandığı naylonu nehrin temiz ve arındırıcı suyuyla yıkadı, ardından yıkadığı naylona su bazlı boyalarla 'Arınma' notunu düşürdü.

Kavukcu daha sonra yazdığı ve boyadığı naylonun üzerine uzandı ve nehirden aldığı suyla kendisini yıkayarak hem doğaya hem de insana yönelik sembolik bir arınma eylemi gerçekleştirdi. Etkinliğe ilgi gösteren öğrenciler ve vatandaşlar da performansa dahil oldu; katılımcılar kovalarla aldıkları suyu Kavukcu'nun üzerine dökerek eyleme destek verdi.

Performansın devamında Kavukcu, üzerine sardığı naylonla köprüden başlayarak Dörtyol mevkiine kadar yürüdü. Çevredeki insanların bakışlarına aldırış etmeden yürüyüşünü sürdüren sanatçı, insanın doğa karşısındaki yalnızlığını ve duyarsızlıkla örülmüş ilişkisini sembolik biçimde ortaya koydu.

Etkinlik sonrası konuşan Kavukcu, performansın insanın doğaya ve insanın insana karşı işlediği hatalarla yüzleşme niteliği taşıdığını belirtti. Kavukcu şöyle ifade etti: İnsanın insana yaptığı ya da insanın doğaya yaptığı olumsuzluklar üzerine bir performans sergiledim. Bu performansla hem doğaya hem de kendimize verdiğimiz zararlardan kurtulma, yani arınma düşüncesini anlatmak istedim.

Çoruh Nehri'nin suyunu özellikle seçtiğini vurgulayan Kavukcu, akan suyun her zaman temiz olduğunu belirtti: Çoruh'tan yararlanarak bir arınma dili oluşturmaya çalıştım. Naylonun doğada uzun süre çözünmeyen, doğaya en büyük zararı veren bir madde olduğuna dikkat çeken sanatçı, naylonu insan eliyle üretilmiş bir tehdit olarak tanımladı ve suyla naylonu bir arada kullanarak arınmanın simgesel dilini oluşturduğunu söyledi.

Kavukcu'nun 'Arınma' performansı, Bayburt'ta sanat ve çevre bilincini bir araya getiren dikkat çekici bir çalışma olarak hafızalarda yer etti.

