Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı

Bayburt-Erzurum kara yolunda durdurulan otobüste, bavulda 1 kilo 20 gram skunk bulundu; S.B. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:24
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik operasyon

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt-Erzurum kara yolundaki polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

Narkotik arama köpeği Pablo ile yapılan kontrolde, S.B. adlı şahsın bavulunda 1 kilo 20 gram skunk bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

