Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı

Bayburt’ta bavulda 1 kilo 20 gram skunk ele geçirildi
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik operasyon
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt-Erzurum kara yolundaki polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.
Narkotik arama köpeği Pablo ile yapılan kontrolde, S.B. adlı şahsın bavulunda 1 kilo 20 gram skunk bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
