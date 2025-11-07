Bayburt'ta Çanakkale Ruhu Mobil Müzeyle Öğrencilere Aktarıldı

Bayburt'ta sergilenen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi öğrencilerin yoğun ilgisini çekti; 57. Alay Sancağı Vali Mustafa Eldivan'a takdim edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:58
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mobil sergisi öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Bayburt'a gönderilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, kentte yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ziyaret kapsamında Bayburt Valisi Mustafa Eldivan mobil müzeyi gezerek sergilenen tarihi eserleri ve materyalleri inceledi. Ziyarette, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından gönderilen 57. Alay Sancağı Vali Eldivan'a hediye edildi.

Vali Eldivan, öğrencilerle bir araya gelerek Çanakkale ruhunun birlik, inanç ve fedakârlık duygularını temsil ettiğini anlattı. Eldivan, tarih bilincinin genç nesiller için önemine vurgu yaparak, mobil müzenin ecdadın kahramanlık destanını gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Mobil müze etkinliği, Bayburt'ta tarih eğitimi ve kültürel belleğin güçlendirilmesi açısından dikkat çeken bir adım olarak değerlendirildi.

