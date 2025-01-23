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Bayburt'ta Cipin Çarptığı Sürücü Ağır Yaralandı

Bayburt'ta aracından düşen parçaları toplarken cipin çarptığı sürücü ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:34
Bayburt'ta Cipin Çarptığı Sürücü Ağır Yaralandı

Bayburt'ta Olumsuz Bir Kaza: Cipin Çarptığı Sürücü Yaralı

Bayburt'ta meydana gelen üzücü olayda, H.A.A isimli sürücünün kullandığı 69 AK 730 plakalı minibüs, Bayburt-Erzurum kara yolunun Gümüşsu köyü kavşağında arızalandı. Minibüsünü durduran sürücü, aracın altına düşen parçaları toplamak için yola indi.

Bu esnada, aynı yönde seyreden E.A tarafından kullanılan 53 AAL 035 plakalı cip, H.A.A'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ağır yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polisler sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak cip sürücüsü E.A gözaltına alındı, ve soruşturma devam etmektedir.

Bayburt'ta, cipin çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay...

Bayburt'ta, cipin çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bayburt'ta, cipin çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay...

Bayburt'ta, cipin çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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