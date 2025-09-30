Bayburt'ta Dalgıç Demirözü Barajını Yüzerek Geçti: Su Tasarrufuna Çağrı

EŞİR KELLECİ - Bayburt

59 yaşındaki profesyonel dalgıç Tamer Akkoyunlu, suyun önemine ve tasarrufunun gerekliliğine dikkat çekmek için Demirözü Barajı'nda bir uçtan diğer uca yüzdü.

Bayburt'ta yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, kentin en önemli tarımsal sulama kaynaklarından olan Demirözü Barajı'nı olumsuz etkiledi. Devlet Su İşleri tarafından Demirözü ilçesinde inşa edilerek 2003 yılında hizmete alınan, bölgede yaklaşık 110 bin dekar tarım arazisine hayat veren barajın suyu, bölgedeki sulama faaliyetleri ve kuraklığın etkisiyle bazı yerlerde 20 metre, dereden suyun geldiği bölgede ise yaklaşık 200 metre çekildi.

Almanya'da yaşayan, yılın belirli dönemlerinde memleketi Bayburt'a gelen makine mühendisi ve profesyonel dalgıç Tamer Akkoyunlu, suyun önemi ve tasarruflu kullanılmasına dikkati çekmek amacıyla barajı bir uçtan diğer uca yüzerek geçmeye karar verdi.

Ekipmanıyla yaklaşık 1,5 kilometre yüzen Akkoyunlu, mesafeyi 30 dakikada tamamladı.

"Bir an önce su tasarrufu yapmalıyız"

Akkoyunlu, AA muhabirine, suyun önemine dikkati çekmek amacıyla barajı yüzerek iki kez karşı kıyıya ulaştığını söyledi: "Kurak bir kış geçirdiğimiz zaman önümüzdeki yaz daha kötü olabilir. Burada balıkçılık yapılıyor. Sular çekildiği zaman balıkçılık yapılamaz hale gelebilir. Yine binlerce, on binlerce dekar arazi sulanıyor. Onlar da sulanamaz hale gelebilir. Bu noktalara dikkati çekmek istedim. Bir farkındalık oluşturmak için burayı karşıdan karşıya yüzerek geçtim."

Akkoyunlu, su tasarrufunun önemine değinerek: "Bir an önce su tasarrufu yapmalıyız. Su tasarrufu ile ilgili tüm bilinen tedbirler alınmalı. Devletin çabası var ama milletimiz bu konuda daha aktif bir katılım sağlamalı."

Su tasarrufunu herkesin gündeminde tutması gerektiğini dile getiren Akkoyunlu, "Belki bu baraj için söyleyemeyiz ama memleketimiz kuraklığa doğru gidiyor ve bunu her zaman gündemimizde tutmamız gerekiyor. Su tasarrufu olsun, ağaçlandırma olsun bunlara gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Hissedilir derecede Türkiye ve dünyada kuraklığı yaşıyoruz. Ne gibi tedbirler alınması gerekiyorsa bir an önce onlara başvurmamız lazım. Bireyler olarak da bu konuda dikkatli olmamız lazım."

Akkoyunlu, suyun önemini gündemde tutabilmek için profesyonel dalgıç olarak böyle bir karar aldığını ifade ederek, "Barajda iki gün üst üste yüzerek karşıya geçtim. İlk gün biraz yavaş yüzdüm bir saati biraz geçti. Bugün 30 dakika civarında yüzme ile buraya ulaştım." dedi.

Ekipmanlı bir şekilde baraja girdiğini ve yaklaşık 1500 metre boyunca yüzdüğünü ifade eden Akkoyunlu, şunları kaydetti: "Amatörlerin baraja kesinlikle girmemesi lazım. Ben profesyonel lisanslı dalgıcım ve çok çok iyi yüzüyorum. Dalgıç kıyafeti ve paletle yüzdüm. Burada güvenli bir alan oluşturulmadan lütfen kimse suya girmesin. 59 yaşındayım tabii ki yüzerken nefes alma teknikleri var, kulaç atma teknikleri var. Bir amatörün harcadığı enerjinin onda birini harcayarak yüzüyoruz. Amatörler daha fazla enerji harcıyor ve daha hızlı yoruluyor. Su benim açımdan çok yüzülecek bir seviyedeydi."