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Bayburt'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 651 kişiyi dolandırarak 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiler.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:57
Bayburt'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Yüksek Kazanç Elde Eden Dolandırıcılara Darbe

Bayburt merkezli gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, bir ihbarı değerlendirerek harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların izini sürdü.

Dolandırıcılık Yöntemleri ve Elde Edilen Kazanç

Yapılan kapsamlı teknik ve fiziki takiplerin ardından, 651 kişiyi dolandırdıkları ve 14 milyon 322 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin Mersin'deki ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler ve Suç İlgilileri

Operasyonda 32 cep telefon, 24 sim kart, 49 banka kartı, 19 bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca, 135 fişek, 915 sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 600 bin lira değerinde ziynet eşyası ile birlikte para sayma makinesi ve telsiz de ele geçirildi.

Aranan Şüpheliler ve Sonuç

Aralarında, nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 20 yıl 4 Ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.B.'nin de bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.

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