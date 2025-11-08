Bayburt'ta Gece Yarısı Domuz Paniği: Ciritçiler 'Geliyorlar' Diyerek Kaçtı

At kontrolü sırasında karşılarına çıkan sürü kısa süreli paniğe yol açtı

Bayburt'ta, saat 23.00 civarında atlarının bakımını yapmak için ahıra giden Muhammet Dağ ve Yusuf Yılmaz, cirit sahası yakınlarında araçla seyir halindeyken bir ses duydu.

Farlarını sesin geldiği yöne çeviren iki arkadaş, yaklaşık 10 domuzu görünce ne yapacaklarını şaşırdı; yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arabanın dışına çıkan Dağ ve Yılmaz, ellerindeki büyükçe odun parçalarıyla domuzların uzaklaşıp uzaklaşmadığını kontrol etmek istedi. Karanlıkta kuru yaprak ve dalların çıkardığı sesle panik yaşayan ikili, "Geliyorlar" diyerek koştu.

Muhammet Dağ, "Arkadaşım Yusuf’la beraber atlarımızı kontrole geldiğimiz sırada bir ses duyduk. Tabii o arada hemen kamerayı açtık. Arabanın farlarını sesin geldiği tarafa doğru yönelttik. Baktık 4 tane domuz. Biraz ses çıkarttıktan sonra 5-6 tane domuz daha geldi. Sürü şeklinde geziyorlar" diye anlattı.

Dağ, korktuklarını belirterek, "Arkadaşım Yusuf’un tedirginliği ve heyecanı vardı. Arabaya vururlar, bize bir şey yaparlar diye düşündük. Bizim at baktığımız bölge ıssız olduğu için bazen dağdan ya da nehir kenarından domuzlar gelebiliyor. O an insan ister istemez çekiniyor. Biz de hemen kamerayı açtık, bu anı ölümsüzleştirelim dedik" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yılmaz ise, "Arkadaşım Muhammet ile birlikte akşamları atlarımızı bakıma geliyoruz. Yine atlarımızı kontrole geldiğimizde domuz sürüsüyle karşılaştık. İlk etapta dört tane domuz gördük. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Daha önce yaşamadığımız bir durumdu, ilgimizi çekti. Biraz da ürperticiydi tabii. Merak edip araçtan indik, gözlemlemek istedik" dedi.

