Bayburt'ta Gece Yarısı Domuz Paniği: Ciritçiler 'Geliyorlar' Diyerek Kaçtı

Bayburt'ta saat 23.00 civarında at kontrolüne giden iki ciritçi, araçlarına yansıyan yaklaşık 10 domuz sürüsü nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 08:52
Bayburt'ta Gece Yarısı Domuz Paniği: Ciritçiler 'Geliyorlar' Diyerek Kaçtı

Bayburt'ta Gece Yarısı Domuz Paniği: Ciritçiler 'Geliyorlar' Diyerek Kaçtı

At kontrolü sırasında karşılarına çıkan sürü kısa süreli paniğe yol açtı

Bayburt'ta, saat 23.00 civarında atlarının bakımını yapmak için ahıra giden Muhammet Dağ ve Yusuf Yılmaz, cirit sahası yakınlarında araçla seyir halindeyken bir ses duydu.

Farlarını sesin geldiği yöne çeviren iki arkadaş, yaklaşık 10 domuzu görünce ne yapacaklarını şaşırdı; yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arabanın dışına çıkan Dağ ve Yılmaz, ellerindeki büyükçe odun parçalarıyla domuzların uzaklaşıp uzaklaşmadığını kontrol etmek istedi. Karanlıkta kuru yaprak ve dalların çıkardığı sesle panik yaşayan ikili, "Geliyorlar" diyerek koştu.

Muhammet Dağ, "Arkadaşım Yusuf’la beraber atlarımızı kontrole geldiğimiz sırada bir ses duyduk. Tabii o arada hemen kamerayı açtık. Arabanın farlarını sesin geldiği tarafa doğru yönelttik. Baktık 4 tane domuz. Biraz ses çıkarttıktan sonra 5-6 tane domuz daha geldi. Sürü şeklinde geziyorlar" diye anlattı.

Dağ, korktuklarını belirterek, "Arkadaşım Yusuf’un tedirginliği ve heyecanı vardı. Arabaya vururlar, bize bir şey yaparlar diye düşündük. Bizim at baktığımız bölge ıssız olduğu için bazen dağdan ya da nehir kenarından domuzlar gelebiliyor. O an insan ister istemez çekiniyor. Biz de hemen kamerayı açtık, bu anı ölümsüzleştirelim dedik" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yılmaz ise, "Arkadaşım Muhammet ile birlikte akşamları atlarımızı bakıma geliyoruz. Yine atlarımızı kontrole geldiğimizde domuz sürüsüyle karşılaştık. İlk etapta dört tane domuz gördük. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Daha önce yaşamadığımız bir durumdu, ilgimizi çekti. Biraz da ürperticiydi tabii. Merak edip araçtan indik, gözlemlemek istedik" dedi.

BAYBURT’TA GECE YARISI DOMUZ PANİĞİ: "GELİYORLAR" DİYEREK KAÇTILAR

BAYBURT’TA GECE YARISI DOMUZ PANİĞİ: "GELİYORLAR" DİYEREK KAÇTILAR

BAYBURT’TA GECE YARISI DOMUZ PANİĞİ: "GELİYORLAR" DİYEREK KAÇTILAR

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de 2. Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması Finali
2
Sultangazi'de Yavuz Bülent Bâkiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonu Açıldı
3
Hatay'da itfaiye zamana karşı: Mahsur kalan 1 yaşındaki bebek kurtarıldı
4
Trabzon'da 'Faroz Yalı Mahallesi' için referandum kararı
5
Kayseri'de 'Kız Meselesi' Kanlı Bitti: 1 Ölü
6
Bursa'da Kamyonet Kasasından Tonlarca Cam Yola Saçıldı
7
İskenderun'da Mankenin Üzerindeki 1.000 TL'lik Montu Giyip Giden Şüpheli Tutuklandı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı