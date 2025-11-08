Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Emniyet ekipleri saha ve analiz çalışmalarında operasyon düzenledi
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 3 düzensiz göçmeni Türkiye’ye sokmak, barınmalarını sağlamak ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık makamınca serbest bırakıldı.
Yasa dışı yollardan ülkeye giren Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
"Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir."
