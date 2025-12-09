DOLAR
Bayburt'ta Gübre Denetimleri: Çiftçiye Kaliteli Ürün Garantisi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayburt genelinde gübre bayileri ve depolarında taklit ve tağşişe karşı denetimleri yoğunlaştırdı; amaç kaliteli gübre ve verim artışı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:43
Bayburt’ta çiftçilerin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmasını sağlamak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gübre denetimleri yapıldı.

Denetim kapsamı

Bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilen kontroller kapsamında il genelindeki gübre bayileri ve depoları teknik ekiplerce tek tek denetleniyor. Denetimlerle taklit ve tağşiş ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Hedef ve süreç

Tarım sezonu öncesi yoğunlaştırılan denetimlerle hem çiftçilerin hakları korunuyor hem de tarımsal üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor. Gübrede kalite ve standardın korunmasına yönelik saha çalışmalarının kent genelinde süreceği öğrenildi.

