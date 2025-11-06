Bayburt'ta GüzFest Coşkusu: Bayburt Üniversitesi'nden 'Festivalin Dört Mevsimi'

Bayburt'ta GüzFest coşkusu

Bayburt Üniversitesi tarafından 'Festivalin Dört Mevsimi' konseptiyle düzenlenen GüzFest, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. KışFest’in ardından düzenlenen festivalde öğrenciler kampüs yaşamının sunduğu etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikler ve katılım

'Dört Mevsim Öğrenci Hareketliliği' sloganıyla ve 'Spor Dostu Kampüs' uygulaması kapsamında organize edilen festivalde müzik, gastronomi ve spor etkinlikleri yer aldı. Kampüsün farklı noktalarında kurulan stantlarda öğrenciler yöresel lezzetlerin tadına bakarken, sportif turnuvalar ve sahne performanslarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Açılış konuşması

Festivalin açılışında konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, GüzFest’in üniversitenin kültürel kimliğiyle bütünleşen bir vizyon taşıdığını belirterek, "Bayburt Üniversitesi olarak kampüs yaşamını sadece derslerle sınırlı görmüyor, öğrencilerimizin doğayla, sanatla ve sporla bütünleştiği bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz. Dört mevsimi bir bütün olarak ele alan festival yaklaşımımız, ‘Spor Dostu Kampüs’ vizyonumuzun da bir yansımasıdır. Her mevsimde farklı bir ruhla buluşan bu festivaller, öğrencilerimizin sosyal gelişimlerine, aidiyet duygularına ve yaşam enerjilerine katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

