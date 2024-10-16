DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,3 0,03%
ALTIN
2.946,54 -0,63%
BITCOIN
2.328.600,33 -2,1%

Bayburt'ta Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Bayburt'ta 26 suç kaydı olan ve 13 yıl hapis cezası bulunan F.T. jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:26
Bayburt'ta Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Bayburt’ta Suçlu Yakalandı

Bayburt’ta, hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Hükümlünün Suç Kaydı ve Yakalanma Süreci

F.T., 26 ayrı suç kaydına sahip ve "nitelikli cinsel istismar" suçundan cezası kesinleşmişti. Jandarma ekipleri, F.T. ile ilgili yaptığı araştırmada, onun Trabzon’un Of ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Yapılan takip sonucunda, F.T’nin bulunduğu araç, Araklı ilçesinde durduruldu ve hükümlü başarılı bir operasyonla yakalandı.

İşlemler ve Cezaevi Süreci

F.T., gözaltına alındıktan sonra, jandarma ve adliyede gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Ersoy ve Kosova Başbakan Yardımcısı Redzepi'den Önemli Görüşme
2
Rusya, Mıkolayiv'deki Zırhlı Araç Fabrikasına Füze Saldırısı Düzenledi
3
Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Organ Nakli İçin Havalandı
4
Genç Parlamenterlere Gazze Çağrısı: Barış İçin Ses Verin
5
Batmanlı Misafirler Gelibolu Yarımadası'nda Anma Turu Gerçekleştirdi
6
Nijerya'da Tanker Patlaması: 105 Ölü, 55 Yaralı
7
Fatsa'da Trafik Kazası: Sürücü Teslim Oldu

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi