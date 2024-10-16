Bayburt'ta Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Bayburt’ta Suçlu Yakalandı

Bayburt’ta, hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Hükümlünün Suç Kaydı ve Yakalanma Süreci

F.T., 26 ayrı suç kaydına sahip ve "nitelikli cinsel istismar" suçundan cezası kesinleşmişti. Jandarma ekipleri, F.T. ile ilgili yaptığı araştırmada, onun Trabzon’un Of ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Yapılan takip sonucunda, F.T’nin bulunduğu araç, Araklı ilçesinde durduruldu ve hükümlü başarılı bir operasyonla yakalandı.

İşlemler ve Cezaevi Süreci

F.T., gözaltına alındıktan sonra, jandarma ve adliyede gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.