Bayburt'ta Kışla Çeşmesi Rampasında Asfalt Yenileme Başladı

Bayburt'taki kışla çeşmesi rampası mevkiinde asfalt yenileme çalışmaları başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan yolda asfalt kazıma işlemi gerçekleştiriyor.

Çalışma süresi ve ulaşım uyarısı

Belediye açıklamasına göre çalışmalar bu akşam geç saatlere kadar sürecek. Ekipler yoğun mesai harcayarak bölgedeki ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

Yol çalışmalarının sürdüğü güzergâhta zaman zaman trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşanabileceği bildirildi. Yetkililer sürücülerden dikkatli olmalarını ve gerekli işaretlemelere uymalarını istedi.

