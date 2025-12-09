DOLAR
Bayburt'ta Kışla Çeşmesi Rampasında Asfalt Yenileme Başladı

Bayburt'ta kışla çeşmesi rampasında asfalt yenileme çalışması başladı; ekipler deforme yolda kazıma yapıyor, ulaşım konforu artırılacak, sürücüler dikkatli olsun.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:54
Bayburt'taki kışla çeşmesi rampası mevkiinde asfalt yenileme çalışmaları başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan yolda asfalt kazıma işlemi gerçekleştiriyor.

Çalışma süresi ve ulaşım uyarısı

Belediye açıklamasına göre çalışmalar bu akşam geç saatlere kadar sürecek. Ekipler yoğun mesai harcayarak bölgedeki ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

Yol çalışmalarının sürdüğü güzergâhta zaman zaman trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşanabileceği bildirildi. Yetkililer sürücülerden dikkatli olmalarını ve gerekli işaretlemelere uymalarını istedi.

