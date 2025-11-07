Bayburt’ta köy yollarında genişletme çalışmaları sürüyor

Ulaşım güvenliği ve konforu öncelik

Yeşilyurt, Kopuz, Hacıoğlu, Sırakayalar ve Yaylalar köylerini birbirine bağlayan grup yolunda, ulaşım güvenliği ve konforunu artırmayı hedefleyen yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Vali Mustafa Eldivan, çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Eldivan, çalışmaların kısa sürede tamamlanması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini vurguladı ve köylerin ulaşım kalitesini artıracak yatırımların aralıksız süreceğini ifade etti.

İncelemeler sırasında İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit Vali Eldivan’a eşlik etti.

