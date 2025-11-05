Bayburt'ta Köylerde Tarımsal Bilgilendirme: Üretim Planlaması ve TARSİM

Bayburt'ta Köylerde Tarımsal Bilgilendirme

Ziyaretler ve uygulama

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, teknik personellerle birlikte yürütülen 'Köylerde Buluşuyoruz, Tarımı Konuşuyoruz' projesi kapsamında Tomlacık, Sakızlı, Çayıryolu, Rüştü, Aslandede, Sancaktepe ve Pamuktaş köylerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilere Tarımsal Üretim Planlaması, Genel Tarım Sayımı, Yeni Destek Modelleri ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Ziyaretler sırasında üreticilerin görüş, talep ve önerileri yerinde dinlendi.

Hedef: Verimlilik ve sürdürülebilirlik

Yetkililer, tarımsal üretimde verimliliğin ve sürdürülebilirliğin artırılmasına yönelik saha çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, üreticilerle birebir iletişimin önemine dikkat çekti. Proje kapsamında yapılan bilgilendirmelerin, bölge tarımının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

