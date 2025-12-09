DOLAR
Bayburt'ta KYK'de PlayStation Turnuvası ile Öğrenci Kaynaşması

Bayburt Genç Ofis'in düzenlediği PlayStation Turnuvası ve sosyal etkinlikler, KYK yurdundaki üniversite öğrencilerini 3 gün boyunca kaynaştırdı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:17
Bayburt Genç Ofis tarafından düzenlenen etkinlikte, KYK yurdunda kalan erkek öğrencilere yönelik bir PlayStation Turnuvası gerçekleştirildi. 3 gün süren turnuva, üniversite öğrencilerini aynı çatı altında buluşturdu.

Etkinlik Detayları

Turnuva kapsamında PlayStation karşılaşmalarının yanı sıra tanışma oyunları ve mini satranç turnuvaları düzenlendi. Katılımcılar arasında samimi sohbetler yapılarak öğrencilerin kaynaşması sağlandı.

Organizasyon, 3 gün süren programın sonunda final maçlarının oynanmasıyla sona erdi.

