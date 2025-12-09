Bayburt'ta KYK'de PlayStation Turnuvası ile Öğrenci Kaynaşması
Bayburt Genç Ofis tarafından düzenlenen etkinlikte, KYK yurdunda kalan erkek öğrencilere yönelik bir PlayStation Turnuvası gerçekleştirildi. 3 gün süren turnuva, üniversite öğrencilerini aynı çatı altında buluşturdu.
Etkinlik Detayları
Turnuva kapsamında PlayStation karşılaşmalarının yanı sıra tanışma oyunları ve mini satranç turnuvaları düzenlendi. Katılımcılar arasında samimi sohbetler yapılarak öğrencilerin kaynaşması sağlandı.
Organizasyon, 3 gün süren programın sonunda final maçlarının oynanmasıyla sona erdi.
BAYBURT’TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KAYNAŞMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ