Bayburt'ta Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Bayburt'ta kar ve tipiden dolayı mahsur kalan 8 kişi, gerçekleştirilen hızlı kurtarma operasyonuyla sağ salim kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:18
Bayburt'ta Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Bayburt'ta Kar ve Tipi Felaketi

Bayburt'ta etkili olan kar ve tipinin yol kapatması sonucu iki araçta mahsur kalan 8 kişi, hızlı bir müdahale ile kurtarıldı.

Yolculukları Kâbusa Döndü

Bayburt'tan merkeze bağlı Kozluk köyüne gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, köye yaklaşık 10 kilometre kala, yoğun kar ve tipinin etkisiyle mahsur kaldı.

Arama Kurtarma Operasyonu

Yardım çağrısının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye hızla intikal etti ve iş makineleri ile yol açma çalışması başlattı. Kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı zorlu şartlar altında, ekipler 2 saat süren bir çalışma ile araçlarda mahsur kalanlara ulaştı.

Vatandaşlar Sağ Salim Kurtarıldı

Kurtarma çalışmalarının ardından sağlık durumu iyi olan 8 kişi, araçlarıyla birlikte köye ulaşmayı başardı. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan kurtulan vatandaşlar, ekiplerine teşekkür etti.

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