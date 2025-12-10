Bayburt'ta Öğretmenlerden Türkü Ziyafeti

Maarif Orkestrası ve Korosu sahnede

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde, kentte farklı kademelerde ve okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası ve Korosu sahne aldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, başta Bayburt türküleri olmak üzere Anadolu'nun çeşitli yörelerinden eserler seslendirildi. Salonu dolduran davetliler, öğretmenlerin söylediği türkülere hep birlikte eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı ve tam not aldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, konser sonrası yaptığı açıklamada kültürün gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Kültürümüzü diri tutmamız, gençlerle devam ettirmemiz lazım. Müziğimiz, şiirimiz, halk oyunlarımız, barımız, edebiyatımız kültürümüzün vazgeçilmez parçaları. Burası Dede Korkut şehri. Bizler küçükken Dede Korkut hikayeleriyle büyüdük. Türk milletinin okuduğu o hikâyelerin bir kısmı Bayburt Kalesi’nde yaşanmıştır. Konserde emeği geçen başta milli eğitim müdürümüz olmak üzere okul müdürlerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ise konserin büyük bir emekle hazırlandığını belirterek, "Çeşitli branşlardaki öğretmenlerimizden oluşturduğumuz maarif koromuzla tüm halkımıza açık, çok güzel bir konser gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Görev alan tüm öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Program, koroda yer alan öğretmenlere çiçek takdim edilmesinin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

